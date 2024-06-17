Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу России

Rzeczpospolita: спецслужбы Польши «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу РФ

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше спецслужбы «потеряли» троих человек, которых осудили за шпионаж на Россию. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По данным газеты, Артур М., Ярослав Б., и Мария М. были арестованы с марта 2023. В декабре того года им вынесли обвинительный приговор. Однако после этого судьба их стала неизвестна.

Польское издание пояснило, что суд выдал ордера на отбывание наказания, но внезапно все трое «исчезли с радаров спецслужб».

До этого Нидерланды отказали российскому кораблю в заходе в свой порт из-за подозрений в шпионаже, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Инцидент произошел 16 мая. Нидерландский порт Эмсхавен отказался пускать российское рыболовное судно, принадлежащее компании «Арктик Шиппинг» (входит в крупный рыбопромышленный холдинг «Норебо»), несмотря на наличие у капитана всех необходимых документов, соответствующих требованиям ЕС. Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако попытки выгрузить рыбу в других портах Нидерландов и Германии закончились так же безуспешно.

Ранее угнавший украинский танк экс-солдат ВСУ рассказал о планах в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами