В Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу России

В Польше спецслужбы «потеряли» троих человек, которых осудили за шпионаж на Россию. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По данным газеты, Артур М., Ярослав Б., и Мария М. были арестованы с марта 2023. В декабре того года им вынесли обвинительный приговор. Однако после этого судьба их стала неизвестна.

Польское издание пояснило, что суд выдал ордера на отбывание наказания, но внезапно все трое «исчезли с радаров спецслужб».

До этого Нидерланды отказали российскому кораблю в заходе в свой порт из-за подозрений в шпионаже, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Инцидент произошел 16 мая. Нидерландский порт Эмсхавен отказался пускать российское рыболовное судно, принадлежащее компании «Арктик Шиппинг» (входит в крупный рыбопромышленный холдинг «Норебо»), несмотря на наличие у капитана всех необходимых документов, соответствующих требованиям ЕС. Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако попытки выгрузить рыбу в других портах Нидерландов и Германии закончились так же безуспешно.

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