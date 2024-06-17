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Глава Липецкой области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Артамонов: обломки беспилотника ВСУ повредили крышу дома в Липецкой области

Правительство Липецкой области провело совещание во главе с губернатором Игорем Артамоновым после атаки на регион украинских беспилотников. Артамонов рассказал в своем Telegram-канале о последствиях налета БПЛА.

«Детали БПЛА упали на крышу террасы одного из частных домов. С восстановлением поможем», — сообщил губернатор.

Всего в налете на Липецкую область участвовали три дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). После атаки власти инициировали проверку систем оповещения, которая, по словам Артамонова, показала прогресс в модернизации сирен: жители региона стали гораздо меньше жаловаться на то, что не слышат сигнал воздушной тревоги.

Атака беспилотников произошла ранним утром 17 июня. Mash писал, что дроны самолетного типа пытались нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК). Каждый из БПЛА нес от 2 до 3,5 кг взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обстрел повредил ЛЭП.

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