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Дания хочет ограничить проход кораблей с нефтью из РФ через Балтийское море

Reuters: Дания ищет способ ограничить проход по морю для кораблей с нефтью из РФ

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Emrah Gurel/AP

Датские власти рассматривают различные варианты ограничения прохода кораблей с российской нефтью на борту через Балтийское море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы МИД королевства Ларса Расмуссена.

О том, что Дания хочет ограничить курсирование танкеров с нефтью из РФ по Балтийскому морю, впервые стало известно в ноябре 2023 года. Газета Financial Times писала, что датские власти собирались проверять и, возможно, блокировать корабли в акватории.

После этого в МИД России заявили, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры. В дипведомстве напомнили, что проходы судов через проливы регулируются Копенгагенским трактатом 1857 года, а также Положением конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Стоит отметить, что вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, это примерно 60% от общего объема ее морского экспорта, пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

Ранее сообщалось, что страны G7 хотят ужесточить контроль над потолком цен на российскую нефть.

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