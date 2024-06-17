Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку из-за возгорания двигателя

Пассажирский самолет Boeing 737 британской авиакомпании Virgin Airlines совершил вынужденную посадку в Новой Зеландии после того, как пассажиры услышали громкий взрыв и увидели огонь из двигателя. Об этом сообщил британский телеканал GB News.

«Свидетели сообщили, что слышали громкие взрывы, когда самолет Boeing пролетал над Квинстауном, Новая Зеландия», — говорится в сообщении.

Самолет перенаправили в аэропорт Инверкаргилл, где он совершил посадку «без видимого пламени».

Несколько пассажиров самолета заявили, что Boeing 737 сразу после взлета столкнулся с птицей. По их словам, самолет «как будто разваливался на части», прежде чем в двигатели вспыхнуло пламя.

В мае сообщалось, что футболисты испанского «Кадиса», которые летели на товарищеский матч в Сальвадор на самолете Boeing 767, совершили экстренную посадку из-за проблемы с двигателем.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.