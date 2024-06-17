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Американский миллиардер рассказал об опасности для мира со стороны Запада

Миллиардер Сакс: заблуждения Запада о России опасны для мира

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Заблуждения Запада в рамках проводимой им антироссийской политики опасны для всего мира. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира», — подчеркнул он.

Таким образом он ответил на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони на конференции в Швейцарии о том, что Запад якобы может привести Россию к «капитуляции».

До этого директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что если украинская сторона откажется от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими.

Ранее в Госдуме РФ заявили об отсутствии альтернатив предложениям Путина по Украине.

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