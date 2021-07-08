Более тысячи террористических преступлений выявлено в России с начала 2021 года

С января по май 2021 года из более 1 тыс. выявленных преступлений террористического характера 25% совершено с использованием интернета. Об этом заявил заместитель начальника главного управления международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Михеев, передает «Интерфакс».

В минувшем году в стране было выявлено 510 тыс. киберпреступлений, за год увеличение составило 70%.

Михеев также добавил, что большое количество преступлений в сети связано с экстремизмом. В 2021 году было зарегистрировано 320 таких нарушений.

По мнению представителя Генпрокуратуры, правовое регулирование не успевает подстроиться к новым реалиям, кроме того, стремительно развиваются технологии, повышающие анонимность преступников, отсутствуют непосредственные контакты с потерпевшим. Также он отметил охват широкой аудитории и простоту доступа к информации и трансграничность.

Ранее в Совбезе рассказали, почему в России за последние пять лет не было крупных терактов.