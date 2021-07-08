Собянин продлил возможность посещения летних веранд кафе и ресторанов без QR-кодов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, позволяющий работать верандам кафе и ресторанов без QR-кодов.
«По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа», — рассказал градоначальник в своем блоге.
По его словам, такое решение поддержит рестораны, туристическую отрасль в целом и москвичей, которые не успели завершить вакцинацию.
Ранее посещать сезонные летние кафе и веранды без предъявления QR-кода можно было до 12 июля.
В Москве с 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.