Собянин продлил возможность посещения летних веранд кафе и ресторанов без QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, позволяющий работать верандам кафе и ресторанов без QR-кодов.

«По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа», — рассказал градоначальник в своем блоге.

По его словам, такое решение поддержит рестораны, туристическую отрасль в целом и москвичей, которые не успели завершить вакцинацию.

Ранее посещать сезонные летние кафе и веранды без предъявления QR-кода можно было до 12 июля.

В Москве с 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.