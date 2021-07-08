Два птенца краснокнижных черных аистов родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке вылупились два птенца редкого вида черных аистов. Об этом сообщили во «ВКонтакте» учреждения.

«Два маленьких аистенка вылупились из яйца еще в конце мая, тогда они были покрыты мягким белым пухом. Сейчас птенцы подросли, окрепли и могут вставать на ноги, но гнездо еще не покидают», — отметили в пресс-службе Московского зоопарка.

Отмечается, что в дикой природе черные аисты – скрытные птицы. Они всегда стараются гнездиться как можно дальше от людей.

Сотрудникам зоопарка удалось создать для родителей птенцов Розы и Лео комфортные условия для размножения. Зоологи подготовили для аистов каркас для гнезда, которое в итоге сделали сами птицы. Специалисты наблюдали за этим процессом круглосуточно с помощью камер в вольере. Благодаря этому, черные аисты приносят потомство каждый год.

После рождения птенцов их отправляют в другие зоопарки России и в другие страны. Это необходимо для сохранения резервной популяции краснокнижных птиц.

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