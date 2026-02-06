В Пентагоне пообещали новые рекорды набора в армию

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал новые рекорды набора в американскую армию. Об этом он заявил на церемонии приведения к присяге бойцов Национальной гвардии, передает РИА Новости.

«Рекорды побиты в прошлом году. Установленные в прошлом году рекорды будут побиты в этом году», — сказал он.

По словам главы Пентагона, ВС США фиксируют и повторное зачисление на службу людей, контракт которых истек.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп назвал американскую армию самой мощной армией во всем мире. Он отметил, что набор в армию США побил рекорд при том, что предыдущий год показал одни из худших показателей в истории страны.

До этого глава Белого дома заявил, что США не заинтересованы в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

Ранее Трамп заявил, что Байден выставил США посмешищем.