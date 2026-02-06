Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В Пентагоне пообещали новые рекорды набора в армию

Пит Хегсет пообещал новые рекорды набора в ВС США
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал новые рекорды набора в американскую армию. Об этом он заявил на церемонии приведения к присяге бойцов Национальной гвардии, передает РИА Новости.

«Рекорды побиты в прошлом году. Установленные в прошлом году рекорды будут побиты в этом году», — сказал он.

По словам главы Пентагона, ВС США фиксируют и повторное зачисление на службу людей, контракт которых истек.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп назвал американскую армию самой мощной армией во всем мире. Он отметил, что набор в армию США побил рекорд при том, что предыдущий год показал одни из худших показателей в истории страны.

До этого глава Белого дома заявил, что США не заинтересованы в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

Ранее Трамп заявил, что Байден выставил США посмешищем.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!