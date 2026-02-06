Размер шрифта
Общество

Врачи предупреждают, что «Оземпик» может вызвать слепоту

Daily Mail: оземпик может вызвать побочный эффект в виде слепоты
Ведущие специалисты в области здравоохранения предупреждают о редком, но потенциально тяжелом побочном эффекте от препаратов для снижения веса, включая «Оземпик». Речь идет о серьезных нарушениях зрения, включая случаи необратимой слепоты, пишет Daily Mail.

Несколько научных исследований связали прием препаратов с неартериитной передней ишемической оптической невропатией (NAION) — редким заболеванием, при котором нарушается кровоснабжение зрительного нерва. Это состояние может приводить к внезапной и необратимой потери зрения.

В прошлом году в журнале JAMA Ophthalmology были опубликованы данные о девяти пациентах в США, потерявших зрение таким образом. У семи из них был диагностирован NAION. В одном из случаев женщина ослепла на левый глаз на утро после первой инъекции семаглутида. После временной отмены препарата и последующего возобновления терапии она потеряла зрение и на второй глаз.

Другие описанные случаи включали безболезненную внезапную «тень» перед глазом, повреждение сосудов сетчатки и внутриглазные кровоизлияния. В ряде ситуаций зрение частично или полностью восстанавливалось после прекращения приема препарата, однако у некоторых пациентов нарушения сохранялись.

Ученые подчеркивают, что точный механизм возникновения осложнения остается неясным. Предполагается, что резкое снижение уровня сахара в крови может повреждать мелкие кровеносные сосуды глаза, нарушая питание зрительного нерва.

Ранее Трамп рассказал о друге, набравшем вес после приема «Оземпика».
 
