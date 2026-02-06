Размер шрифта
Общество

В Госдуме заявили о рисках регулирования цен на такси в плохую погоду

Депутат Толмачев назвал рискованным шагом пересмотр цен на такси
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Введение ограничений на стоимость услуги такси в плохую погоду может привести к тому, что вырастет средняя стоимость поездки. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачев.

Кроме того, депутат отметил, что административное ограничение цен приведет к тому, что снизится заработок таксиста, а тот в свою очередь будет экономить на обслуживании машины. Это может сказаться в итоге на безопасности и комфорте пассажиров.

Толмачев обратил внимание, что цена на такси в плохую погоду меняется в сторону повышения не по желанию водителя, а по требованию агрегатора, который рассчитывает стоимость, учитывая разные параметры.

На стоимость влияет температура, загруженность дорог, число желающих уехать и время самой поездки, говорит политик. Кроме того, в сильные холода сокращается и количество желающих таксистов выйти на линию, что тоже сказывается на итоговой стоимости проезда.

В итоге, если искусственно сдерживать цены зимой, то это может «аукнуться» пассажирам летом и осенью.

До этого депутаты Госдумы обратились в министерство транспорта России и Федеральную антимонопольную службу с предложением о введении верхнего предела индексации стоимости поездок на такси из-за погодных условий.

Ранее россиянам назвали причины роста цен на такси в непогоду.
 
