В Подмосковье произошел пожар на стройплощадке

Бытовки строителей загорелись на стройплощадке в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По его данным, на месте пожара работают силы МЧС. Других подробностей происшествия пока нет.

Днем 4 февраля в экстренных службах заявили, что в поселке Путилково в Московской области загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На место происшествия выезжали дежурные расчеты спасателей. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Утром в тот же день в районе жилого комплекса «Митинский лес» на северо-западе Москвы произошел пожар. Telegram-канал «Москва с огоньком» написал, что вспыхнул частный жилой дом. Пост был дополнен видеозаписью, на которой видно, как над горящим зданием поднимается высокий столб густого черного дыма. Сведения о пострадавших и причинах пожара не поступали.

Ранее в Тамбовской области спустя сутки потушили пожар после взрыва вагонов-цистерн.