Общество

Молодой петербуржец угрожал расправой соседям, которые рекомендовали принять душ

В Петербурге юноша схватился за нож, услышав обвинение в плохой гигиене
Петербуржец угрожал ножом соседям после просьбы помыться, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером в съемной квартире на улице Стойкости в Кировском районе. Жилье делили трое молодых людей в возрасте 20-25 лет. Двое не выдержали и сделали третьему замечание по поводу его гигиены.

Услышав претензии в свой адрес, 22-летний парень схватил нож и стал угрожать соседям расправой. Бытовой конфликт не перерос в трагедию благодаря оперативности сотрудников Росгвардии.

Около 23:35 они прибыли на место происшествия, задержал агрессора, а нож изъяли. В результате никто не пострадал. Неопрятного хулигана доставили в отдел внутренних дел для дальнейшей проверки.

Ранее россиянин перепутал этаж и напал с ножом на хозяина квартиры, которую считал своей.
 
