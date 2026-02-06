Размер шрифта
В России появился новый код региона для автомобильных номеров

В ГИБДД Владимирской области начали выдавать автономера с кодом «133»
platesmania.com

Во Владимирской области при постановке на учет автотранспорта МРЭО ГИБДД начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона — 133. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собеседник в МРЭО ГИБДД Владимирской области.

Собственный корреспондент «Газеты.Ru» во Владимире отмечает, что некоторые автомобилисты специально откладывали регистрацию новых автомобилей, чтобы дождаться «престижной» комбинации региона «333», но вместо нее появилась серия «133». Владимирская область оставалась одним из немногих регионов России, где сохранялся двузначный код.

До этого стало известно, что в Казахстане с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв на автономерах, но несколько десятков комбинаций находятся под запретом.

Ранее маргиналам запретили иметь собственные номера в РК.
 
