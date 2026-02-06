Размер шрифта
Российских политиков и журналистку внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ признал иностранным агентом политика Дениса Билунова
Политики Денис Билунов, Максим Иванцов и Игорь Драндин, а также журналистка телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Полина Милушкова включены в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

По данным ведомства, Билунов участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а Милушкова публиковала недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами власти РФ.

Также в реестр попали сообщество Frame и интернет-проект «Континент».

5 февраля прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Андрея Перцева из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). Ему вменяют статью 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации. По этой статье предполагается наказание — до 4 лет лишения свободы. В настоящее время расследование в отношении журналиста продолжается, сообщили в прокуратуре.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта по усилению контроля за иноагентами.
 
