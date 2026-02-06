Возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену

Возвращенные в РФ бойцы рассказали Москальковой о содержании в украинском плену

Российские военнопленные, вернувшиеся на Родину, поделились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой тяготами пребывания в украинском плену. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тяжело», — ответил один из возвращенных солдат на вопрос Москальковой о его ощущениях в украинском плену.

Он также подчеркнул, что даже там российские военнослужащие сохраняли уверенность в том, что Россия не оставит их.

«Большинство наших военнопленных рассказывали очень тревожные ситуации о том, что к ним применялось насилие до тех пор, пока они не попадали в лагеря, пять лагерей на территории Украины, в которых содержатся российские военнопленные», — сообщила Москалькова.

Кроме того, по ее словам, российские военнослужащие после возвращения из плена рассказывали о нарушениях Киевом Женевской конвенции.

Накануне в одном из подмосковных аэропортов приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена 157 российскими военными, а также тремя жителями Курской области, которых Киев фактически взял в заложники в 2024 году во время вторжения в регион. Взамен Россия передала 157 военнопленных ВСУ.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.