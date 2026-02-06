Размер шрифта
Общество

В Иране прокомментировали прошедшие переговоры с США

Глава МИД Ирана Арагчи: переговоры с Вашингтоном — хороший старт
Umit Bektas/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал прошедшие в Омане переговоры с американской стороной «хорошим стартом». Об этом сообщает IRIB.

«Это было хорошее начало для переговоров», — сказал глава ведомства.

Иран и США намерены продолжить переговоры, однако сначала проведут консультации в столицах.

6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российская сторона желает, чтобы ирано-американские переговоры в Омане оказались результативными и привели к деэскалации напряженности в регионе.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
