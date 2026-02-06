Ученица Плющенко Костылева выиграла первенство России среди юниоров

Ученица Евгения Плющенко Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров.

По сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла. Второе место заняла а Лидия Плескачёва с результатом 218,03. Тройку лидеров замкнула Виктория Стрельцова (217,84).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Ранее мать Костылевой угрожала физической расправой юной фигуристке.