Общество

Ткачев попросил у Путина денег на дороги, которые соединят курорты Кавказа

Ткачев: в создании дорог между Сочи, Адыгеей и Архызом нужна помощь государства
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На встрече с президентом Владимиром Путиным председатель совета директоров Mantera Group, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, подчеркнул необходимость государственной поддержки в создании дорожной инфраструктуры для успешной реализации проекта по объединению курортов «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» в единое туристическое пространство. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Чтобы этот проект состоялся, нам, конечно, нужна помощь от государства, безусловно, дорожная инфраструктура», — заявил Ткачев.

Он отметил, что значительная часть туристов (около 30%) прибывает на личном автотранспорте, однако дорога от Джубги до Сочи отличается сложностью и протяженностью, занимая до десяти часов. Решением может стать строительство тоннеля, соединяющего Лаго-Наки (Республика Адыгея) с Сочи, что сократит время в пути до одного часа.

Подчеркивая масштабность и долгосрочность проекта (5-10 лет), бизнесмен отметил, что он потребует значительных инвестиций. В будущем он обещает значительный приток инвестиций в Кавказский регион, привлечение новых брендов, рестораторов, технологий и туроператоров, тем самым открывая Кавказ для массового российского туризма. Быстрое перемещение между тремя частями будущего мегапроекта будет очень удобно для туристов и позволит увеличить поток посетителей, отметил Ткачев.

