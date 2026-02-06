Женщина покрывала мужа, который сломал 5-летнему сыну руки и ноги

В Италии отец избил пятилетнего сына, сломав ему руки и ноги, и попал за решетку. Об этом сообщает газета Today.

Инцидент произошел в провинции Рагуза на Сицилии в феврале 2025 года. Тогда пятилетний ребенок попал в отделение неотложной помощи больницы Маджоре-Бальери в Модике. У него выявили переломы лучевой и локтевой костей левой руки, локтевой кости правой руки, большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также несколько гематом на лице.

Мать пострадавшего позвонила в 911, заявив, что тот «упал с кровати». Однако врачи не поверили в эту версию и вызвали карабинеров. После двухнедельного расследования отца мальчика арестовали. В ходе предварительного слушания мужчина заявил, что причинил сыну травмы, пытаясь его успокоить. При этом, по его словам, мальчик поскользнулся и ударился лицом об пол после купания еще за несколько дней до госпитализации.

Мужчина предстал перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений и получил четыре года тюрьмы.

