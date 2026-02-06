Даванков вступился за Сабурова после запрета на въезд в Россию

Заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков вступился за комика Нурлана Сабурова после запрета на въезд в Россию на 50 лет. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Судя по тому, что я знаю о нем, он этого не заслужил. Но, может быть, есть данные, о которых мы не знаем и узнаем в ближайшее время», — предположил он.

Даванков также призвал к честному разбирательству для шоумена и подчеркнул, что основываться только на доносах в таком вопросе нельзя. Он выразил надежду, что комик сможет продолжать жить и работать в России.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в Россию на срок 50 лет.

Как писало РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в стране деньги через посредников. До этого источник агентства сообщал, что решение в отношении юмориста могло быть принято в интересах нацбезопасности страны. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

Ранее Милонов признался, что ему больно за Сабурова.