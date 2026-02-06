Размер шрифта
Мужчина выстрелил в лицо сотруднику ПВЗ в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина стрелял в сотрудника ПВЗ из-за спора о товаре
Global Look Press

В Петербурге в пункте выдачи заказов маркетплейса мужчина устроил ссору с сотрудником и выстрелил ему в лицо. Об этом сообщает 78.ru.

Злоумышленник вместе со спутницей примеряли полученные товары и перепутали упаковки. Работник ПВЗ попросил вернуть все на место, в ответ мужчина начал ругаться, попытался пройти в служебную зону. Сотруднику пришлось вытолкать его из-за стойки.

Спустя несколько минут агрессор вернулся и выстрелил работнику пункта выдачи в лицо. Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностировано повреждение слухового нерва. Нападавший с места происшествия скрылся, возбуждено уголовное дело.

До этого в Омске мужчина жестоко избил сотрудника ПВЗ, поспорившего с его женой. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, имеющим судимость — мужчина уже привлекался к ответственности за нападение с оружием.

Ранее мужчина избил сотрудника ПВЗ в Екатеринбурге из-за 2 тысяч рублей.
 
