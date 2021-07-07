В Киеве полиция задержала голого мужчину, стрелявшего по полицейским
Карина Казанцева
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Киевская полиция задержала мужчину, который ранее открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
«Полицейские задержали мужчину, он голый, без футболки и в наручниках. Его посадили в полицейский автомобиль», — заявили в эфире.
Машина увезла задержанного для дальнейшего разбирательства. Его мотивы не разглашаются.
Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским в Голосеевском районе Киева. В результате произошедшего пострадали два сотрудника правоохранительных органов.
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