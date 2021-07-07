В Киеве полиция задержала голого мужчину, стрелявшего по полицейским

Киевская полиция задержала мужчину, который ранее открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Полицейские задержали мужчину, он голый, без футболки и в наручниках. Его посадили в полицейский автомобиль», — заявили в эфире.

Машина увезла задержанного для дальнейшего разбирательства. Его мотивы не разглашаются.

Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским в Голосеевском районе Киева. В результате произошедшего пострадали два сотрудника правоохранительных органов.