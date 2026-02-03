Размер шрифта
В Киеве произошли взрывы

РБК-Украина: в Киеве произошли взрывы
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в украинской столице Киеве. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Подробности не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в отдельных районах Кировоградской и Полтавской областей республики.

Незадолго до этого Telegram-канал Insider UA сообщил, что Ночью Украина может подвергнуться массированному налету беспилотных летательных аппаратов. По его сведениям, запуск дронов произошел уже минимум с пяти направлений и идет подготовка к атакам с других локаций.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-разведчик США назвал предрешенной капитуляцию Украины в конфликте с РФ.
 
