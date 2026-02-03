В Кремле не стали дополнять слова об энергетическом перемирии

Песков не стал дополнять свои слова о сроках энергетического перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему нечего добавить к уже сказанному ранее по поводу энергетического перемирия, передает ТАСС.

«Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-коле, где речь шла именно о 1 февраля»,— уточнил представитель Кремля.

30 января военный эксперт, подполковник Олег Шаландин высказался о приостановке Россией ударов по энергообъектам Украины. По его мнению, Москва легко согласилась на этот шаг, поскольку цели ударов достигнуты.

В тот же день Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться до 1 февраля от ударов по Украине.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, он не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Ранее в Киеве назвали соглашение об энергетическом перемирии с РФ «джентльменским».