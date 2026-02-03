Размер шрифта
Роспотребнадзор объяснил, как защититься от оспы обезьян

Роспотребнадзор призвал носить маски для защиты от оспы обезьян
Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать медицинские маски и тщательно мыть руки при контакте с людьми, прибывшими из стран распространения оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В Московской области подтвержден один случай оспы обезьян. Заболевание зарегистрировано у мужчины, обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Пациент госпитализирован в инфекционный стационар. Биоматериал исследован на базе уполномоченного учреждения Роспотребнадзора – диагноз «оспа обезьян» подтвержден», — говорится в сообщении.

До этого врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что оспа обезьян передается через тесный физический контакт с зараженным человеком. По его словам, болезнь начинается с повышения температуры, слабости и недомогания. После этого на коже появляются характерные пузырьковые высыпания, похожие на герпес. Медик также уточнил, что недомогание от этого вируса может довести больного до состояния лихорадки.

Ранее в Госдуме рассказали, опасна ли для России оспа обезьян.
 
