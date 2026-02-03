Маск заявил об объединении двух его компаний для «самого амбициозного двигателя инноваций»

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску корпорация SpaceX приобрела другую его компанию xAI. Об этом говорится в опубликованном на сайте SpaceX заявлении Маска.

По словам бизнесмена, присоединение xAI к SpaceX произошло для создания «самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле и за ее пределами». Маск пояснил, что он будет охватывать искусственный интеллект, ракеты, космический интернет, прямую связь с мобильными устройствами и ведущей в мире платформой для информации в режиме реального времени и свободы слова.

1 февраля агентство Bloomberg сообщило, что SpaceX обратилась за разрешением на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации масштабного проекта по созданию космических дата-центров.

19 января стало известно, что SpaceX запустила новую партию спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал.

Ранее в России анонсировали первый пуск частной ракеты в космос.