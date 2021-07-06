Лукашенко пригрозил Европе прекращением транзита грузов через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках ответа на санкции Запада поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране, а также на транзит грузов через территорию республики, сообщает госагентство БелТА.

«Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину... пускай едут и поставляют туда», — сказал Лукашенко.

Глава государства также заявил правительству о необходимости «предпринять все необходимые меры для того, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь».

Лукашенко при этом подчеркнул, что надо «сделать так, чтобы [из-за санкций] не пострадал белорусский народ».

«Задача правительства — предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что не допустит превращения республики республики «в отстойник» нелегальных мигрантов.