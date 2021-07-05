Еще одна европейская страна внесла Россию в красный список по коронавирусу

Австрия с 8 июля вносит Россию с список красных государств по коронавирусу из-за распространения мутаций. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Таким образом, с 8 июля в страну смогут въезжать только несколько категорий граждан России, им придется отбывать десятидневный карантин по прибытии. Такие же требования распространяются на Бразилию, Ботсвану, Великобританию, Замбию, Зимбабве, Индию, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.

1 июля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил об исключении России из списка «опасных» стран по коронавирусу.

Россия с 10 июня возобновила авиасообщение с несколькими странами, в том числе с Австрией. Также стало известно, что Вена с 1 июля решила ослабить ограничения по коронавирусу из-за положительной динамики заболеваемости.

В Австрии коронавирусом заразились 650 817 человек, скончались 10 713 пациентов.