СМИ: Москалькова госпитализирована с COVID-19
Полина Рутковская
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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении омбудсмена.
«Уполномоченный <...> находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — рассказал один из источников.
По его словам, работа в аппарате омбудсмена ведется по плану.
Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченный по правам человека при президенте с 2016 года, в апреле текущего года она была переизбрана на новый пятилетний срок.
Ранее Москалькова рассказала о «ковидных правах».
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