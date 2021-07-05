СМИ: Москалькова госпитализирована с COVID-19

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении омбудсмена.

«Уполномоченный <...> находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — рассказал один из источников.

По его словам, работа в аппарате омбудсмена ведется по плану.

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченный по правам человека при президенте с 2016 года, в апреле текущего года она была переизбрана на новый пятилетний срок.

Ранее Москалькова рассказала о «ковидных правах».