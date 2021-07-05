Беглов рассказал о ходе вакцинации в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил темпы вакцинации от коронавируса в городе: по его словам, в ближайшее время число сделанных прививок превысит миллион. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тыс. прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — сказал он.

Беглов подчеркнул, что такие показатели стали возможными благодаря сознательности граждан и из-за разветвленной сети пунктов, где можно получить вакцину. Он напомнил, что в городе работают 134 стационарных и 27 мобильных прививочных пунктов. По словам губернатора, недавно в городе открыли еще 17 пунктов, чтобы удовлетворить растущие запросы населения.

«Если вы еще не сделали прививку – не затягивайте. Коллективный иммунитет формируется, в том числе, благодаря массовому участию в вакцинации», — добавил глава города.

Ранее стало известно, что в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились три миллиона человек.