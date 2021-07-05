Госуслуги ограничили запись на вакцинацию в Москве и Подмосковье

На портале госуслуг невозможно записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве и Подмосковье. На это обратил внимание «Подъем».

При попытке выбора медучреждения для вакцинации появляется уведомление, что «в выбранном регионе услуга «Запись на прием к врачу» временно недоступна». В других случаях при попытке отметить нужное подразделение больницы и время приема появлялось предупреждение, что сервисы Минздрава работают с перебоями и связаться с медучреждением возможно только по телефону.

В службе поддержки портала посоветовали почитать информацию о вакцинации на отдельной странице и попробовать записаться позже.

«В связи с повышенным количеством запросов, связанных с вакцинацией от COVID-19, в работе информационной системы в сфере здравоохранения наблюдаются сбои и услуги могут быть временно недоступны», — говорится в сообщении.

В начале июля пользователи госуслуг жаловались на то, что им приходится стоять в электронной очереди, чтобы попасть на сайт. Время ожидания для доступа к порталу занимало до 30 минут.