В России испытают иностранную вакцину от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для допуска зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции на российский рынок государству необходимо время на их изучение. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я могу сказать, что мы ведем такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнеры. Мы должны провести соответствующие исследования. Невозможно исследовать все вакцины одновременно. Более того, есть такие факторы, как этапность производства, загрузка мощностей», — сказал он.

По словам Мантурова, одна из российских компаний — «Петровакс» готова запустить производство вакцины CanSino Biologics. На сегодняшний день Минздрав уже выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если они пройдут успешно, решение за министерством — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде, добавил он.

На вопрос обращались ли еще какие-нибудь производители иностранных вакцин с подобной просьбой к российской стороне, глава Минпромторга ответил, что на сегодняшний день есть совместный проект «Р-Фарм» с AstraZeneca, однако на первом этапе он рассчитан только на экспортные поставки.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет начались в центре имени Гамалеи в Москве.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».