Российский турист утонул во время шторма в Гагре

Российский турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

«Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма», — сказали в пресс-службе.

Находившиеся на пляже люди из-за сильного шторма не смогли оказать помощь 42-летнему Данкову, поиски тела которого еще не начались.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста через реку Кодор в Кодорском ущелье Абхазии отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России. По словам специалистов, причиной обрушения стал подмыв грунта водами реки во время паводка.

На место обрушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в сопровождении российского специалиста. Они провели осмотр района происшествия и определили его масштабы.

Также сообщалось, что одна женщина погибла в результате ливней, которые привели к подтоплениям в Крыму. Ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек.