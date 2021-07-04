Госнефтекомпания Азербайджана отрицает данные о взрыве на своем объекте

В азербайджанской госнефтекомпании SOCAR заявили, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем компании, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

При этом изначально представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил, что источником взрыва мог быть грязевой вулкан, однако впоследствии позже удалил из своего заявления эту информацию.

Глава Комитета по защите прав нефтяников Азербайджана Мирвари Гахраманлы также отметил, что на платформах ничего не взрывалось. Пожар на море все еще продолжается.

В азербайджанском секторе Каспийского моря произошел мощный взрыв. По предположениям местных СМИ, он мог произойти на газовом месторождении «Умид», расположенном в 75 км к юго-востоку от Баку на глубине 170 м.