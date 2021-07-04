СК заинтересовался инцидентом с врачами, которые обыскивали вещи ветерана

Следователи проверят информацию о врачах скорой помощи, которые во время вызова к ветерану осматривали вещи мужчины без его разрешения. Об этом сообщается на сайте СК по городу Москве.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ветеран и его родственники уже опрошены, личности медиков устанавливаются, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник скорой помощи обыскивал вещи пенсионера на вызове. Инцидент произошел 3 июля на улице Нагорная.

Медики приехали на вызов к ветерану Великой Отечественной войны. Пока фельдшер работала с пожилым мужчиной, другой сотрудник скорой помощи обыскивал прикроватный столик и карманы висящего на стуле пиджака.

Внук ветерана заявил, что медицинский работник оправдался тем, что искал паспорт. Он добавил, что заявлять в полицию о произошедшем не будет, однако свяжется с руководством сотрудника и попросит об увольнении медработника.