В Кабардино-Балкарии упал вертолет

В Кабардино-Балкарии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Авария произошла вблизи города Прохладного. Вертолет проводил орошение сельхозугодий.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что разрушения также отсутствуют.

По данным источника агентства, пилот Ми-2 «скрылся» после жесткой посадки.

«На борту вертолета находился только один пилот. На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолета открыта», — сообщил он.

В настоящее время организованы поиски пилота.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, неподалеку от города Кызылорда, потерпел крушение легкий многоцелевой самолет Ан-2. В результате пострадали два человека, они доставлены в больницу.