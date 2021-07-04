В Кабардино-Балкарии упал вертолет
В Кабардино-Балкарии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Авария произошла вблизи города Прохладного. Вертолет проводил орошение сельхозугодий.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что разрушения также отсутствуют.
По данным источника агентства, пилот Ми-2 «скрылся» после жесткой посадки.
«На борту вертолета находился только один пилот. На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолета открыта», — сообщил он.
В настоящее время организованы поиски пилота.
Ранее сообщалось, что в Казахстане, неподалеку от города Кызылорда, потерпел крушение легкий многоцелевой самолет Ан-2. В результате пострадали два человека, они доставлены в больницу.