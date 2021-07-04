МЧС: в Крыму возможны новые селевые потоки

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Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

МЧС по Республике Крым предупреждает о том, что в регионе возможен сход новых селевых потоков из-за надвигающихся ливней, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма 4 и 5 июля ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков», — заявили в экстренных службах.

В МЧС призвали соблюдать все правила безопасности при наступлении непогоды и быть готовыми к возможным подтоплениям.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за прохождения холодного циклона.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.