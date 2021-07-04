МЧС: в Крыму возможны новые селевые потоки

МЧС по Республике Крым предупреждает о том, что в регионе возможен сход новых селевых потоков из-за надвигающихся ливней, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма 4 и 5 июля ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков», — заявили в экстренных службах.

В МЧС призвали соблюдать все правила безопасности при наступлении непогоды и быть готовыми к возможным подтоплениям.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за прохождения холодного циклона.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.