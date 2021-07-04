Сотрудники ГИБДД Казани сняли зажигательный клип к 85-летию службы

Сотрудники ГИБДД Казани к юбилею службы сняли зажигательный клип с танцами, сообщает РЕН.ТВ.

Клип начинается с видов красот столицы Татарстана, затем показаны кадры синхронного танца в исполнении инспекторов ГАИ и ГИБДД со светящимися жезлами в руках. Местом для съемки клипа стал центр семьи «Казан».

Кроме оригинала, в сети появился еще один вариант клипа с наложенной на него музыкой. Пользователям соцсетей экспромт инспекторов понравился.

«Молодцы. У них нелёгкая работа. Благодаря этой профессии пьяные за рулём не сбивают людей. Хороший танец и видео в честь своего профессионального праздника», — написал один из комментаторов.

Государственная автомобильная инспекция появилась в Советском Союзе в 1936 году, в годы масштабной моторизации страны. Первоначально, в обязанности сотрудников ГАИ входило в том числе и обучение шоферов, а через четыре года, в 1940 году в этом ведомстве были сформированы правила дорожного движения.

Ранее автоинспекторы столицы получили машины для скрытой слежки за нарушителями правил.