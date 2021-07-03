Собянин заявил о хорошей скорости вакцинации в Москве

Вакцинация от коронавируса нового типа в Москве набрала «хорошие обороты», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 2,7 млн человек, при этом ежедневно вакцинируются 60-70 тыс. москвичей.

При этом власти города планируют наращивать число сделанных за день прививок за счет вакцинации иностранцев, работающих в столице. Так, в ближайшие дни пропускная способность прививочных пунктов для приезжих будет увеличена до 20 тыс. человек в сутки.

«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит — мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», – написал мэр.

За минувшие сутки в столице выявили 7 446 случая заражения коронавирусом, были госпитализированы 1 756 человек, скончались 116 пациентов. За весь период пандемии в Москве зафиксировали более 1,3 случаев COVID-19, скончались более 22 тыс. человек.