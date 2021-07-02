Двое подростков попали в больницу после съеденных конфет с наркотиками в Англии

Двух 13-летних подростков доставили в больницу после съеденных сладостей с добавленным каннабисом. Инцидент произошел в городе Уолласи в Англии, сообщает «Би-би-си».

Полицейские Мерсисайда уточнили, что пострадавшие оказались среди группы из четыре школьников, употребляющих съедобные наркотики.

По версии следствия красочные пакеты были «явно рассчитаны на молодежь». Не исключается, что конфеты ошибочно приняли за простые сладости.

Офицеры изъяли оставшиеся сладости, следственные действия продолжаются. Следователи попросили родителей и других родственников подростков быть внимательными после произошедшего

«Хотя мы считаем, что эти сладости содержат каннабис, люди не могут быть уверены, какие другие химические вещества или наркотики могут содержаться в продукте, продающемся незаконно», — добавили в полиции.

В 2019 году в «Матросской тишине» нашли кокаин внутри конфет. Наркотики в сладостях учуяла служебная собака.