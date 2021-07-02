Суд в Москве оправдал экс-главу департамента Минобороны по делу о взяточничестве

Мосгорсуд оправдал экс-директора департамента аудита государственных контрактов министерства обороны России Максима Куксина. Об этом агентству «Москва» заявили представители суда.

Был отменен приговор Кузьминского районного суда от 16 декабря 2015 года в отношении Куксина.

«Суд апелляционной инстанции постановил признать Куксина невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и оправдать», — уточнили в столичном суде.

Также за Куксиным признали право на реабилитацию, добавили в Мосгорсуде.

До этого Куксина приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Согласно данным следствия, экс-чиновник получил 11 миллионов рублей. Он пообещал сослуживцу из другого отдела ведомства продвижение по должности,

Ранее осужденному на 12 лет за взятку зампрокурора отменили приговор. По данным следствия, Дмитрий Жиделев в качестве взятки получил два автомобиля премиум-класса.