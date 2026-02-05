Размер шрифта
В российские войска начал поступать новый тяжелый FPV-дрон

Конструктор Иванов: тяжелый FPV-дрон «Провод» начал поступать в войска РФ
Новый тяжелый FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начал массово поступать в российские войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора БПЛА семейства «Овод» Андрея Иванова.

По словам Иванова, «Провод» является наиболее массового отгружаемым на данный момент дроном.

«Называется «Провод», «Овод-Про», или «Провод»… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями», — пояснил конструктор.

Он добавил, что уже сейчас из войск поступает много отзывов, в которых говорится об успешном применении дрона.

21 января Народный фронт передал в зону СВО более 5 тыс. дронов, закупленных при поддержке Минпромторга.

Военным передали беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа «Альбатрос М5».

В январе также стало известно, что создатели беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) ведут разработку барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно будет применять в паре с КВН.

Ранее в Британии объявили о разработке новых дальнобойных ракет для Украины.
 
