На северо-востоке Украины поменяли графики курсирования поездов

В Сумской области на северо-востоке Украины изменили схему пассажирских перевозок. Об этом сообщает в Telegram-канале Украинская железная дорога.

Там отметили, что мера объясняется соображениями безопасности. Комбинированная логистика пассажирских перевозок предполагает, что на отдельных маршрутах будут использоваться разные виды транспорта. Например, в направлении города Шостка надо будет ехать на поезде и автобусе.

В компании призвали украинцев внимательно следить за информацией на ж/д станциях и подчеркнули, что мера имеет временный характер.

Армия России после окончания «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины пропало электричество. Прилет был зафиксировано и в Сумской области.

Ранее на Западной Украине массово «заминировали» поезда.