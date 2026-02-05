Размер шрифта
В КПРФ придумали, как «обуздать» рост цен на товары первой необходимости

КПРФ предложила Мишустину ввести предельную наценку на социально значимые товары
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

КПРФ предлагает установить предельный размер торговой наценки на товары первой необходимости на уровне 10% от закупочной стоимости. Об этом говорится в обращении депутатов партии к председателю правительства России Михаилу Мишустину, документ есть у «Газеты.Ru».

Как отметили в КПРФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не раз фиксировала необоснованное повышение цен на отдельные социально значимые товары. Кроме того, стоимость товаров одной и той же торговой марки может значительно варьироваться в зависимости от места его реализации, указали депутаты.

Парламентарии подчеркнули, что внедрение предельного размера наценки на социально значимые товары первой необходимости позитивно скажется на благополучии граждан.

«Просим Вас высказать позицию Правительства Российской Федерации относительно возможности установления предельного размера торговой наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости на уровне 10% от закупочной стоимости товара», — говорится в обращении.

Депутат от КПРФ Юрий Афонин заявил «Газете.Ru», что только с 1 по 12 января потребительские цены выросли на 1,26%, «а это уже больше, чем весь прирост за январь 2025 года». Кроме того, повышение НДС с 20 до 22%, сезонный рост тарифов, а также других издержек бизнеса приводит к тому, что цены на товары повседневного спроса растут гораздо быстрее официальной инфляции.

На этом фоне ретейлеры вносят «свой вклад» в ситуацию, указал он.

«В условиях, когда их аппетиты ничем не ограничены, цены на отдельные товары первой необходимости необоснованно завышаются <…> У коммунистов есть рецепт, как обуздать рост цен на социально значимые товары», — отметил Афонин, подчеркнув, что в такой ситуации в первую очередь страдают люди с невысокими доходами.

Установление предельного размера торговой наценки на социально значимые товары на уровне не более 10%, подытожил Афонин, «защитит наиболее уязвимые слои населения от ударов инфляции и снизит давление на семейный бюджет».

4 февраля Центробанк сообщил, что повышение НДС до 22% в начале 2026 года спровоцировало рост потребительских цен в РФ.

Согласно сообщению регулятора, данное обстоятельство является тревожным сигналом, так как может привести к сохранению высоких инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. Кроме того, рост цен в результате повышения НДС рискует закрепиться в среднесрочной перспективе.

Ранее в ЦБ объяснили, почему ключевую ставку необходимо снижать осторожно.
 
