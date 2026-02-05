Во Вьетнаме поймали рыбу весом более 60 килограммов

Вьетнамскому рыбаку удалось выловить макрель размером с человека. Об этом сообщает издание Tuoi Tre.

Житель города Дананга рыбачил вместе с друзьями у скалистого побережья. Внезапно его удочка согнулась от огромного веса, а вода вспенилась. Рыбак вместе с друзьями потратил целый час, прежде чем смог вытащить из воды гигантскую макрель. Она оказалась длиной в 1,7 метра, а весила 63 килограмма. Поэтому выловленную рыбу пришлось привязать к двум деревянным шестам и нести по очереди.

Рыбак решил не продавать макрель, а разделить ее между родственниками и друзьями. Он отметил, что ему и прежде попадался крупный улов, в том числе акулы весом в десятки килограммов, но такую большую макрель он видит впервые.

21 января сообщалось, что в США молодой пожарный поймал 145-сантиметровую щуку, установив рекорд штата Висконсин.

Ранее в США рыбак поймал рекордного сома, но не смог доказать свой успех.