Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Во Вьетнаме поймали рыбу весом более 60 килограммов

Вьетнамский рыбак выловил макрель длиной 1,7 метра
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Вьетнамскому рыбаку удалось выловить макрель размером с человека. Об этом сообщает издание Tuoi Tre.

Житель города Дананга рыбачил вместе с друзьями у скалистого побережья. Внезапно его удочка согнулась от огромного веса, а вода вспенилась. Рыбак вместе с друзьями потратил целый час, прежде чем смог вытащить из воды гигантскую макрель. Она оказалась длиной в 1,7 метра, а весила 63 килограмма. Поэтому выловленную рыбу пришлось привязать к двум деревянным шестам и нести по очереди.

Рыбак решил не продавать макрель, а разделить ее между родственниками и друзьями. Он отметил, что ему и прежде попадался крупный улов, в том числе акулы весом в десятки килограммов, но такую большую макрель он видит впервые.

21 января сообщалось, что в США молодой пожарный поймал 145-сантиметровую щуку, установив рекорд штата Висконсин.

Ранее в США рыбак поймал рекордного сома, но не смог доказать свой успех.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!