Последствия кражи суверенных активов России будут разрушительными для финансовой системы Великобритании. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, страны «Большой семерки» (G7), включая Британию, опустились до воровства доходов от российских суверенных активов, поскольку их собственные финансовые возможности для оказания помощи Украине значительно сократились.

«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», — сказал дипломат.

Келин отметил, что британские банки не скрывают опасений из-за судебных исков со стороны РФ и потенциальных финансовых потерь в результате изъятия российских активов.

Российский посол напомнил, что в декабре Евросоюз (ЕС) отказался от этой инициативы благодаря решительным действиям Москвы, продемонстрировавшей готовность твердо отстаивать свои интересы.

19 декабря большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами.

Ранее российский дипломат рассказал о планах ЕС на российские активы.