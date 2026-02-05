Размер шрифта
Дмитриев прокомментировал слова Туска о связях России с Эпштейном

Дмитриев в ответ на обвинения предложил проверить родство Туска с Эпштейном
Roman Naumov/Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ответил в своем аккаунте в соцсети X на обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска о связях России с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними.

Дмитриев высказал предположение, что Туск и Эпштейн похожи.

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна», — написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал слова Туска о том, что Эпштейн якобы мог быть российским шпионом.

3 февраля Туск заявил, что в стране растут подозрения, что действия американского финансиста Джеффри Эпштейна могли быть организованы Россией.

Он допустил, что польские власти могут попросить международных партнеров сотрудничать с ними в расследовании дела Эпштейна и потенциальной причастности России.

В конце января министерство юстиции США обнародовало более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Пакет включает свыше двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее в материалах «дела Эпштейна» нашли обвинение против Дональда Трампа.
 
