Армия

В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: над регионами России за ночь сбили 95 украинских беспилотников
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны в ночь на 5 февраля сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что по 36 беспилотников военные уничтожили над Краснодарским краем,27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря.

Восемь дронов сбили над Белгородской областью, два — над Крымом, один БПЛА — над Волгоградской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Батайске сбитые обломки беспилотника ранили водителя грузовика. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Накануне вечером Минобороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны в течение шести часов сбили над территорией страны и акваторией Азовского моря 72 беспилотника.

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.
 
