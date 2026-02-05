Марочко: на Украине началась эвакуация населения и предприятий Запорожья

Киев начал эвакуировать население и предприятия Запорожья Запорожской области на фоне продвижения российской армии к городу. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия и закрылись большинство торговых центров.

Марочко добавил, что украинские военные в Запорожье находятся «под плотным огневым воздействием» российских сил.

До этого военный эксперт рассказал, что российским военнослужащим в наступлении и взятии под контроль Придорожного помогло освобождение 30 января соседнего Терноватого в Запорожской области и ряда возвышенностей у населенного пункта.

О взятии под контроль Придорожного Минобороны России сообщило 2 февраля. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российская группировка войск «Восток» уверенно продвигается в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занимает более выгодные позиции.

